У Чернівецькій ОДА назвали ім’я загиблого біля Майорська військового. У 2016 році бойовики вбили його молодшого брата
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Дмитро Муравський / Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Унаслідок атаки безпілотника з гранатами на позиції українських військових поблизу села Майорське загинув старший солдат Олексій Мамчій.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
«Російські агресори вбили сьогодні зранку на бойових позиціях у районі Майорського захисника України, старшого солдата Олексія Мамчія, чернівчанина», — написав він.
За словами Осачука, молодший брат загиблого військового, Станіслав Мамчій, у 2016 році теж загинув на Донбасі — під час мінометного обстрілу під Авдіївкою.
- Від початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» посилилися обстріли. Російські снайпери теж активізувалися. З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.