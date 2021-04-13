У Чернівецькій ОДА назвали ім’я загиблого біля Майорська військового. У 2016 році бойовики вбили його молодшого брата

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Дмитро Муравський / Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Унаслідок атаки безпілотника з гранатами на позиції українських військових поблизу села Майорське загинув старший солдат Олексій Мамчій.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Російські агресори вбили сьогодні зранку на бойових позиціях у районі Майорського захисника України, старшого солдата Олексія Мамчія, чернівчанина», — написав він.

За словами Осачука, молодший брат загиблого військового, Станіслав Мамчій, у 2016 році теж загинув на Донбасі — під час мінометного обстрілу під Авдіївкою.