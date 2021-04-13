Суд виправдав суддю КСУ Сліденка у справі про конфлікт інтересів — «має імунітет»

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Гонтар Володимир / УНІАН

Голосіївський райсуд Києва вирішив, що суддю Конституційного суду Ігоря Сліденка неможливо притягнути до адміністративної відповідальності за конфлікт інтересів, і виправдав його у справі.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК), посилаючись на рішення суду.

«На думку судді Алли Слободянюк, судді КСУ мають імунітет — їх не можна притягати до адміністративної відповідальності», — зазначає НАЗК, виходячи з рішення суду.

Відповідно до рішення, притягнення суддів до відповідальності за вчинення дій в умовах конфлікту інтересів неможливе, тому що на розгляд Великої палати КСУ було подано заяви про самовідвід від них самих, а також від представника президента України в КСУ.

Проте, як додають у НАЗК, закон про КСУ прямо забороняє його суддям брати участь у прийнятті рішень, в яких є конфлікт інтересів. Тобто заява про самовідвід не може бути підставою для участі у прийнятті рішення.

Раніше Голосіївський райсуд закрив справу щодо іншої судді КСУ — Ірини Завгородньої, що стосувалася недекларування автомобіля чоловіка.