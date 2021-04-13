«Крайній термін — липень». Радник президента Устенко розповів про умови та ліміт часу для перегляду програми з МВФ

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Flickr / WBC - Washington Building Congress

Україна повинна виконати всі необхідні умови для перегляду програми з Міжнародним валютним фондом протягом найближчих трьох місяців, щоб отримати транш у вересні та сплатити держборг.

Про це заявив в інтерв’ю «РБК-Україна» радник президента з економічних питань Олег Устенко.

«У базовому сценарії ми рухаємося шляхом, що угода між Україною і МВФ існує. І в цьому випадку гроші повинні бути у країні до вересня. Крайній бажаний термін, коли питання щодо України повинне бути винесено на раду директорів Фонду, — липень, бо серпень в МВФ — місяць відпусток... Потрібно стежити за таймінгом. Важливо, щоб Рада впоралася зі своїм завданням вчасно. Інакше доведеться задіяти план Б», — розповів він.

За словами Устенка, Україна у 2021 році повинна повернути 600 мільярдів гривень боргу, з яких 150 мільярдів — відсотки. Найбільша виплата буде у вересні. Це означає, що до липня Україна має повністю зробити все, що передбачено програмою.

«Уже багато зроблено. У питанні Мінфіну зараз із МВФ обговорюється дефіцит бюджету на 2022 рік. Це не барʼєр у переговорах. Щодо НБУ, вони про все домовилися. Будуть внесені зміни в закон про банки та закон про Нацбанк, які підвищують його незалежність», — додав він.

Радник глави держави пояснив, що йдеться, зокрема, про те, що члени Ради НБУ не зможуть якийсь час займати посади у правлінні Нацбанку.

«І це правильно. У такий спосіб виключається потенційний конфлікт інтересів, коли хтось із членів Ради НБУ претендує на місце у правлінні та робить для цього якісь кроки, які заважають або шкодять роботі регулятора», — зауважив посадовець, запевнивши, що і президент Володимир Зеленський, і голова НБУ Кирило Шевченко повністю підтримують незалежність регулятора.

Також Устенко нагадав, що, окрім незалежності НБУ, є ще питання, які повʼязані з енергетичним ринком та які стосуються судового й антикорупційного блоку.

«В української влади з МВФ є не тільки розуміння в цих питаннях, але й обговорені терміни, як рухатися в цьому напрямку. Основні документи вже у Верховній Раді. На жаль, частина політикуму всіма шляхами грає у велику гру, блокуючи необхідні зрушення, які потрібно зробити в судовому й антикорупційному законодавстві», — наголосив він і припустив, що причиною такого блокування, імовірно, є глобальне небажання позитивних змін у країні.

Окремо Устенко запевнив, що всі питання, які Україна обговорює з МВФ, насамперед потрібні самій країні.

«Є МВФ чи ні, це необхідно, щоб країна могла зробити довгоочікувану деолігархізацію, поліпшити якість бізнес-клімату. І це вже не кажучи про те, що це дасть можливість для більш високих темпів економічного зростання, а не 4,3%, закладені в бюджет, або 4%, які МВФ прогнозує Україні на 2021 рік. Потрібні 5% і вище, які дозволять боротися з бідністю і зможуть зупинити колосальні міграційні процеси», — сказав він.

Водночас Устенко заявив, що в разі якщо Верховна Рада не встигне вчасно проголосувати за зміни до законів, необхідних для перегляду програми з МВФ, Україні потрібно одразу готуватися до перегляду бюджету.

«Потрібно буде вирішувати питання, де можна заощадити, доведеться переглянути витрати. Необхідно бути готовими до виходу на зовнішні ринки та позичати під більш високі відсотки, чого, звичайно, не хотілося б. Крім того, і в базовому, і в альтернативному сценарії потрібно максимально витиснути ресурс за рахунок митниці та боротьби з контрабандою», — розповів він.

На думку Устенка, шанси на те, що Україна встигне виконати всі умови й отримає фінансування МВФ, «досить високі, точно вищі за 50%».