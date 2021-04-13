Тайвань заявив про рекордну кількість китайських літаків, які порушили його повітряний простір

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Влада Тайваню заявила, що 12 квітня повітряний простір острова порушила рекордна кількість китайських військових літаків.

Про це повідомляє BBC.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що 25 літаків, включно з винищувачами та бомбардувальниками з ядерними боєголовками, увійшли в зону протиповітряної оборони країни.

За словами тайваньських військових, серед них були 18 винищувачів, а також чотири бомбардувальники, які можуть нести ядерну зброю, два протичовнові літаки і літак раннього попередження. Міноборони додало, що підняло в повітря бойові літаки і розгорнули ракетні системи для спостереження.

На тлі цього у вівторок Тайвань представив корабель-амфібію, який надійде на озброєння наступного року. Як пише Reuters, корабель буде озброєний гарматою для використання проти повітряних і надводних цілей, зенітними ракетами, скорострільними протиповітряними та протиповітряними засобами ближнього бою.

Корабель «Юй Шань» називають останньою частиною амбітної програми президента Тайваню Цай Інвеня з модернізації збройних сил в умовах тиску з боку Китаю.