У Запоріжжі посилюють карантин — транспорт працюватиме лише у години пік
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Влада Запоріжжя ухвалила рішення посилити карантин у місті та обмежити роботу громадського транспорту.
Про це у своєму Facebook написав мер міста Володимир Буряк.
«Громадський транспорт перевозитиме пасажирів тільки з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00 виключно за кількістю місць для сидіння та в масках. Контроль за цим посилено! Як працюватиме транспорт у вихідні, повідомимо додатково — все залежатиме від ситуації з поширенням COVID», — зазначив він.
Також Буряк повідомив, що всі літні майданчики ресторанів і кафе, а також атракціони будуть зачинені.
- У Запоріжжі через погіршення ситуації з коронавірусом вирішили посилити карантин з 3 квітня. Там заборонили проведення масових заходів, обмежили роботу кафе і ресторанів, а також дозволили роботу лише продовольчих ринків.
- В Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. У «червоній» зоні зараз перебувають Київ і 10 областей, у регіонах діє локдаун. У країні фіксують рекордний добовий показник смертності та нових хворих на коронавірус — за добу (1 квітня) померли 433 людини, захворіли 19 893.