У Дніпрі карантин продовжили до 30 квітня
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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У Дніпрі рішенням комісії ТЕБ та НС до 30 квітня продовжили карантин.
Про це повідомляється на сайті міськради.
Заборону на роботу дискотек і нічних клубів продовжено. Кафе, бари і ресторани працюють з санітарними обмеженнями до 00:00, а після — тільки навинос або адресною доставкою.
Влада рекомендувала комунальним установам знайти можливість організувати пріоритетне обслуговування літніх людей з 10:00 до 14:00.
Рішення про «погодинні пільги» на проїзд в громадському транспорті залишається в силі. Пільговики можуть їздити за пільгами тільки з 10:00 до 15:00.
Школярі 5—11 класів продовжать навчання дистанційно. Початкова школа, як і дитячі садки, працюватимуть у звичайному режимі.
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