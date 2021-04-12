Верховний суд відмовився визнати, що участь Януковича у розгляді справи про держзраду обовʼязкова

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Valery Matytsin \ TASS via Getty Images

Верховний суд відмовився визнати обовʼязковою участь експрезидента Віктора Януковича під час розгляду касаційної скарги у справі про держзраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«Касаційний кримінальний суд ВС відмовив у визнанні обов’язковою участі засудженого в судовому засіданні під час касаційного розгляду, мотивуючи це тим, що ВС позбавлений можливості забезпечити його явку, оскільки В. Ф. Янукович перебуває поза межами території України», — пояснили у суді.

Суд наголосив, що засуджений за власним бажанням може взяти участь у розгляді цього кримінального провадження. Крім того, судді також не дозволили участь Януковича в розгляді кримінального провадження в рамках міжнародної правової допомоги, вказавши, що під час розслідування Росія раніше вже відмовляла у наданні такої допомоги.

«Водночас з метою реалізації процесуальних прав засудженого та з огляду на конкретні обставини цього кримінального провадження Касаційний кримінальний суд запропонував стороні захисту забезпечити участь В. Ф. Януковича під час касаційного розгляду цього кримінального провадження із використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення TrueConf», — повідомили у суді.