Правляча партія у Німеччині визначилася з наступником Меркель

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Правляча партія у Німеччині Християнсько-демократичний союз (ХДС) виступила на підтримку свого лідера, прем’єр-міністра землі Північний Рейн — Вестфалія Арміна Лашета у якості наступного претендента на посаду канцлера країни.

Про це пише Deutsche Welle.

Прем’єр-міністр землі Гессен Фолькер Буф’є розповів, що саме Лашет користується найбільшою підтримкою серед провідних діячів ХДС.

Водночас остаточне рішення про визначення кандидата у канцлери буде ухвалено пізніше, оскільки у Лашета з’явився конкурент — це лідер партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), прем’єр-міністр землі Баварія Маркус Зедер. Він публічно оголосив, що зацікавлений взяти участь у внутрішньому голосуванні за цю посаду. Саме блок ХДС/ХСС вже тривалий час керує Німеччиною. Сама ж Ангела Меркель — член партії ХДС.

У цьому блоці більшість місць належить саме ХДС, а тому для перемоги Зедеру потрібно буде заручитися прихильністю не лише своїх однопартійців, а й колег із сусідньої політсили. Зокрема, публічно на підтримку Зедера вже виступив берлінський осередок ХДС. Загалом у Німеччині Зедер популярніший за Лашета, і більшість німців хотіли б бачити саме його на посаді канцлера.

Член партії ХСС усього двічі за всю історію існування ХДС/ХСС був кандидатом у канцлери, і обидва рази невдало. У 1980 році Франц Йозеф Штраус не зміг скинути коаліційний уряд Гельмута Шмідта, а в 2002 році попри однакову кількість голосів після парламентських виборів Едмунд Штойбер не став канцлером — у країні сформувалася коаліція на чолі з членом Соціал-демократичної партії Герхардом Шредером.