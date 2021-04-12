У Clubhouse заперечили витік даних 1,3 млн користувачів

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Dmitry Mashkin / Unsplash

Гендиректор соціальної мережі Clubhouse Пол Девісон заперечує факт витоку даних 1,3 млн користувачів. Про це повідомляє The Verge.

Раніше повідомлялось, що на онлайн-форумі хакерів розмістили базу даних з ідентифікаторами користувачів Clubhouse, іменами та даними про підписників, а також з ідентифікаторами в Twitter і Instagram. Однак Девісон сказав, що компанія Clubhouse не постраждала від зламу даних: «Ні, це помилка і брехня, ця публікація — приманка для кліків, нас не зламали».

Перед цим фахівці повідомляли, що отримані хакерами дані можуть бути використані зловмисниками для підбору паролів до профілів Clubhouse та цільового фішингу або інших видів кібератак.