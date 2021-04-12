Журналістка SkyNews побувала біля полігону на кордоні з Україною, куди Росія стягує війська — там «величезна» кількість військових і техніки

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Sky News

Журналістка британського телевізійного каналу Sky News побувала на залізничній станції «Маслівка» на південь від російського міста Воронежа — саме там розташований військовий табір, куди РФ стягує війська. У сам табір знімальна група не потрапила, але змогла проїхати досить близько від нього.

Те спорядження, яке вивантажують на станції «Маслівка», направляють на найближчий полігон, який перетворили на величезний військово-польовий табір. Він тягнеться приблизно на 2 км і впирається прямо в околиці дач жителів Воронежу, які розповіли, що «забудова» полігону почалася в кінці березня.

Журналістка розповіла, що на полігоні — «величезна» кількість військових, приблизно 500 одиниць бронетехніки та намети.

Також журналістка поспілкувалася з місцевими жителями, які розповіли, що тут щоліта проводять військові навчання.

«Це більше схоже на підготовку до наступальної операції, а не тільки для захисту землі», —розповів Sky News Руслан Леваєв, аналітик Conflict Intelligence Team. Але він не вважає, що це прелюдія до війни — це радше «демонстрація сили», щоб тиснути на український уряд і показати свою позицію новій американській адміністрації.

Нагадаємо, що 8 квітня розслідувачі з команди Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднили матеріал про те, що Росія стягує свої війська до польового табору біля кордону з Україною. Концентрація сил — найбільша з 2015 року. Переважно російські сили концентруються в польовому таборі Воронежу «Погоново» — він розташований у 250 км від українського кордону.

Після цього матеріалу у Кремлі заявили, що стягування російських військ біля кордонів України не означає підготовку до вторгнення.