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У Києві перенесли початок набору дітей до перших класів.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

«Хочу заспокоїти усіх батьків майбутніх першокласників — прийом до шкіл розпочнеться у травні», — написав він.

Мондриївський пояснив, що у звʼязку з карантинними обмеженнями влада вимушена призупинити набір дітей до перших класів шкіл Києва, який мав розпочатися 12 квітня.

«Про нову дату старту прийому ми обовʼязково всіх поінформуємо! Слідкуйте за сторінками Департамент освіти і науки Києва і Все буде Добре! ОК!. Щойно ситуація стабілізується, приймальна комісія зможе відновити безпечний прийом», — додав посадовець.