У Китаї чиновник назвав «непорозумінням» власні слова про неефективність місцевих вакцин від коронавірусу

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Голова Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу відхрестився від свого твердження про недостатню ефективність китайських вакцин. Його слова начебто неправильно зрозуміли.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«То було суцільне непорозуміння», — сказав Гао Фу. За його словами, твердженням щодо необхідності комбінувати різні вакцини він прагнув радше вказати на такий спосіб підвищення імунітету.

Нагадаємо, що перед цим на пресконференції Гао Фу заявив наступне: «Препарати не дають дуже високого рівня захисту. Зараз офіційно розглядається питання, чи слід нам використовувати вакцини різних технічних виробництв для процесу імунізації».

У Китаї населення вакцинують виключно китайськими препаратами. На початок квітня з 1,3 мільярда громадян обидві дози отримали 34 мільйони осіб і ще 65 мільйонів — одну. Використання іноземних вакцин у КНР поки не схвалено. При цьому Китай розподілив сотні мільйонів доз в інші країни та вів кампанію проти західних вакцин. У китайських ЗМІ та соцмережах велася підривна кампанія, щоб посіяти сумніви в ефективності та безпечності вакцин, які схвалені в Європі та США.