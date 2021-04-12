СБУ: Керівництво «Сумиобленерго» вивело на свої рахунки 80 млн грн. Перевіряється збиток ще на 195 млн грн

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Служба безпеки України викрила схему керівництва «Сумиобленерго». Топменеджмент підприємства з держчасткою «вивів у тінь» понад 80 мільйонів гривень, які повинні були піти на реконструкцію та оновлення енергетичної системи регіону в рамках інвестиційної програми.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Перевірка показала, що організатори схеми не виконали 60% передбачених робіт і незаконно вивели понад 80 мільйонів гривень на рахунки афілійованих комерційних структур.

Також встановлено, що з 2017 до 2020 року посадові особи «Сумиобленерго» провели низку операцій з купівлі-продажу так званих сміттєвих цінних паперів. Топменеджмент за рахунок угод міг вивести через підконтрольні структури прибуток компанії на понад 195 мільйонів гривень. При цьому збитки могли бути компенсовані за рахунок штучного підвищення тарифів для населення і бізнесу. Інформація ще перевіряється.

СБУ провела низку обшуків у кабінетах компанії та офісах структур, вилучивши чорнову бухгалтерію та документацію з доказами. У рамках кримінального провадження за статтею про розтрату майна (ч. 5 ст. 191 КК) на рахунки підрядних організацій накладено арешти. Досудове розслідування триває.