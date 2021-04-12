На Донбасі через обстріл бойовиків загинув український військовий

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Sasha Maksymenko / Flickr

У районі проведення Операції обʼєднаних сил загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ».

«Сьогодні, 12 квітня, у районі проведення Операції обʼєднаних сил, у смузі відповідальності ОТУ «Північ», унаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям», — йдеться в повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. Про цей інцидент повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.