На Донбасі через обстріл бойовиків загинув український військовий
- Автор:
- Олег Панфілович
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Sasha Maksymenko / Flickr
У районі проведення Операції обʼєднаних сил загинув український військовослужбовець.
Про це повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ».
«Сьогодні, 12 квітня, у районі проведення Операції обʼєднаних сил, у смузі відповідальності ОТУ «Північ», унаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям», — йдеться в повідомленні.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. Про цей інцидент повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
- Від початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» посилилися обстріли. Російські снайпери теж активізувалися. З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.