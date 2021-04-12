Польський суд звільнив з-під варти ексголову Укравтодору Новака

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Окружний суд Варшави не продовжив арешт колишнього директора Укравтодору Славоміра Новака ще на три місяці, чим фактично відпустив його на волю.

Про це повідомляє польський RMF24.

Суд відмовив прокурору окружної прокуратури, який веде розслідування проти злочинної групи (імовірно, очолюваної Новаком), попри низку вагомих аргументів. Прокурор Ян Дрелевський заявив про ризики втечі Новака з країни, впливу на свідків і докази. У справі ще не заслухали свідчення додаткових свідків. У прокуратурі додали, що рішення суду, яке оскаржать, становить дуже велику загрозу для всієї справи загалом.

Якби суд задовольнив клопотання прокурора, то Новак був би під вартою до липня 2021 року. Таким чином, він би провів в увʼязненні цілий рік.

Замість цього Новак отримав запобіжний захід у вигляді нагляду з боку поліції, заборони на спілкування з іншими підозрюваними, заборони на виїзд з країни і заставу в 60 тисяч злотих (439 697 гривень).