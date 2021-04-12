Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Партії Шарія до СБУ
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Максим Жорін / Facebook
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Партії Шарія до Служби безпеки України в Києві та Київській області.
Про це повідомили у пресслужбі суду.
Політсила просить «визнати протиправними» дії СБУ щодо складення та надсилання до Міністерства юстиції листа про порушення партією українського законодавства.
Суд вирішив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження — без виклику сторін.
Нагадаємо, Міністерство юстиції просить ОАСК заборонити діяльність Партії Шарія. Суд 11 березня відкрив провадження за цим позовом. Міністр юстиції Денис Малюська пояснював, що підставами для позову стали численні порушення Конституції та законодавства політсилою та безпосередньо її лідером — Анатолієм Шарієм.
На початку березня СБУ повідомила про виявлені порушення під час перереєстрації Партії Шарія. Правоохоронці повідомили про відкриття провадження за ст. 358 Кримінального кодексу — «Підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».
- 16 лютого СБУ оголосила підозру блогеру Анатолію Шарію за статтями про держзраду і порушення рівноправності. СБУ називає його російським пропагандистом, який з 2012 року вів підривну діяльність проти України. Сам Шарій назвав справу політичною. Зараз він живе в Іспанії — недалеко від Барселони у нього вілла. Її ринкова ціна може сягати мільйона євро.
- 25 лютого Шарія оголосили в розшук — він не зʼявився на допит в СБУ. 1 березня спецслужба направила в Київську прокуратуру запит на слідчі дії за кордоном у справі Шарія.