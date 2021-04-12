Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Партії Шарія до СБУ

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Максим Жорін / Facebook

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Партії Шарія до Служби безпеки України в Києві та Київській області.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Політсила просить «визнати протиправними» дії СБУ щодо складення та надсилання до Міністерства юстиції листа про порушення партією українського законодавства.

Суд вирішив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження — без виклику сторін.

Нагадаємо, Міністерство юстиції просить ОАСК заборонити діяльність Партії Шарія. Суд 11 березня відкрив провадження за цим позовом. Міністр юстиції Денис Малюська пояснював, що підставами для позову стали численні порушення Конституції та законодавства політсилою та безпосередньо її лідером — Анатолієм Шарієм.

На початку березня СБУ повідомила про виявлені порушення під час перереєстрації Партії Шарія. Правоохоронці повідомили про відкриття провадження за ст. 358 Кримінального кодексу — «Підроблення документів, печаток, штампів і бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».