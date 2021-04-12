Друг Путіна мільярдер Ротенберг став власником низки санаторіїв в окупованому Криму

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Пресслужба Кремля

Аркадій Ротенберг — російський мільярдер, який з 2014 року перебуває під санкціями США, та друг президента Росії Володимира Путіна став власником чотирьох санаторіїв і готелю в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК, посилаючись на представника мільярдера.

Ротенберг, за словами його представника, у 2019 році став бенефіціаром санаторіїв у Криму та «має стосунок» до санаторіїв «Ай-Петрі», «Місхор», «Дюльбер», «Перлина» та готелю «Дача Рахманінов».

Усі ці санаторії, крім «Перлини», входять у мережу «Курорти Криму». ЗМІ повідомляє, що мережа змінила власника у вересні 2019 року й опинилася під управлінням закритого пайового фонду «Трес», який пов’язують з Аркадієм і Борисом Ротенберг. Але тоді представник братів заперечував їхній звʼязок з фондом.

Російське видання «Проект» у своєму розслідуванні, опублікованому в кінці лютого, назвало Ротенберга найбільшим власником обʼєктів дозвілля та відпочинку в окупованому Криму.

Що відомо про Ротенберга?

У березні 2014 року Мінфін США ввів проти Росії санкції через анексію Криму. У списку опинився й Аркадій Ротенберг як представник оточення Володимира Путіна. Бізнесмен — друг дитинства російського президента, колись вони разом займалися дзюдо. У ЗМІ його також називають особистим «гаманцем» Путіна.

Ротенберг є одним із найбагатших людей Росії. Він володіє найбільшою російською компанією з будівництва газопроводів та електроліній і є співвласником банку «Північний морський шлях». Також він очолює Міжнародний фонд розвитку дзюдо і займає посаду віцепрезидента Федерації дзюдо Росії, пише Insider.

У глобальному рейтингу найбагатших бізнесменів світу за версією Forbes Ротенберг займає 1064-е місце (41-е місце серед бізнесменів з Росії). Його статки оцінюють у $2,9 млрд.

Нагадаємо, наприкінці січня Ротенберг назвав себе власником «палацу Путіна» в Геленджику, хоча Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального стверджував, що фактичний господар — Володимир Путін.

«Мені дуже подобається цей бізнес, готельний бізнес […] У принципі, я цим уже протягом декількох років займаюся. У мене є деякі обʼєкти в Криму, є обʼєкти на Далекому Сході, є в нашому житті цілі на Алтаї», — коментував тоді Ротенберг.