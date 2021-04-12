Суд наклав арешт на головний офіс збанкрутілого банку «Аркада»
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Голосіївський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури та наклав арешт на головний київський офіс банку «Аркада», який Нацбанк визнав неплатоспроможним.
Про це повідомляє Finbalance, посилаючись на рішення суду.
За даними слідства, мажоритарний акціонер та ексглава правління банку Костянтин Паливода разом з кількома іншими особами завдав фінустанові шкоди на 50 мільйонів гривень через видачу кредиту для компанії «ФК «Юг Капітал».
Раніше Фонд гарантування вкладів фізосіб повідомляв про плани виставити 4 березня на аукціон майнові права на основні активи банку «Аркада» — це головний офіс банку і земельна ділянка під ним у центрі Києва, на вулиці Ольгинській. Стартова ціна лоту мала бути понад 971 мільйон гривень. Але торги не відбулися, уточнює Finbalance.
- У серпні 2020 року Національний банк визнав банк «Аркада» неплатоспроможним. У фінустанові наголосили, що понад 90% вкладників «Аркади» (понад 5 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі. У лютому у Фонді гарантування вкладів фізосіб повідомили, що вже виплатили вкладникам банку понад 184 мільйони гривень.
- Нацполіція розслідує кримінальне провадження щодо фінансових махінацій банку «Аркада» — через фонд фінустанови було зібрано 9 мільярдів гривень,.
- У вересні суд обрав ексголові правління «Аркади» Костянтину Паливоді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою застави у 21 мільйон гривень. Згодом прокуратура оголосила підозру ще трьом особам у сприянні директору банку.