Українські полярники провели віртуальну екскурсію на станції «Вернадський»
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Полярники української антарктичної станції «Академік Вернадський» провели першу онлайн-екскурсію в реальному часі завдяки нещодавно встановленому безлімітному інтернету.
Пряме включення вели в Facebook.
Озонометристка станції Анна Соїна показала умови, в яких живуть полярники, робочі кабінети, лабораторії, техніку, спорядження, кімнату для відпочинку, знаменитий бар «Фарадей», а також краєвиди з вікон станції. Зокрема, вона продемонструвала багато фотографій та автографи відомих людей, які у різний час побували на станції. Наприклад, станцію колись відвідували американський мільярдер Білл Гейтс і британська принцеса Анна.
Соїна також розповіла, що зараз на материку осінь. Сонце в Антарктиді встає о 08:40—08:50 ранку.
На станції нині перебувають 33 полярники, з яких 5 жінок.
- 25 березня на станцію «Вернадський» вирушила 26-а експедиція, яка проведе в Антарктиді близько 13 місяців. Всього в експедиції 12 учасників: 7 вчених, лікар, кухар, дизеліст, системний механік та системний адміністратор.