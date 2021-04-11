Ізраїльські вчені з’ясували, що «південноафриканський» штам коронавірусу є стійким до вакцини Pfizer

Новини

Getty Images / Bloomberg / Contributor

«Південноафриканський» штам коронавірусу виявився набагато більш стійким до вакцини проти коронавірусу від американського концерну Pfizer та німецької компанії BioNTech.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного фахівцями Тель-Авівського університету і мережею медичних установ «Клаліт», повідомляє Reuters.

Під час дослідження були проведені аналізи 400 вакцинованих громадян Ізраїлю з позитивним результатом на коронавірус. Серед пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, показник поширеності «південноафриканського» штаму був у вісім разів вищим, ніж у нещеплених.

За словами професора Аді Стерна, це свідчить про те, що вакцина менш ефективна проти цього штаму в порівнянні з оригінальним коронавірусом і «британським» штамом, який став причиною майже всіх випадків COVID-19 в Ізраїлі.

«Це означає, що «південноафриканський» штам здатний деякою мірою прорвати захист вакцини», — додав він.

Водночас дослідники зазначили, що дослідження не мало на меті визначення загальної ефективності вакцини проти будь-якого штаму, оскільки воно розглядало тільки людей, які вже заразилися COVID-19, а не загальні показники інфікування. До того ж під час дослідження вивчалися дані невеликої кількості людей, інфікованих «південноафриканським» штамом, через його рідкість в Ізраїлі.

Окрім цього, на думку Стерна, «британський» штам може «блокувати» поширення «південноафриканського».

«Навіть якщо південноафриканський варіант прорве захист вакцини, він не набув значного поширення серед населення», — сказав професор.

Наразі в компаніях Pfizer і BioNTech ще не прокоментували інформацію.