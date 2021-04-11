В Україні за добу виявили 12 112 нових випадків коронавірусу, найбільше — у Харківській і Дніпропетровській областях

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Україні за минулу добу (10 квітня) зареєстрували 12 112 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

«За минулу добу госпіталізовано 4 694 особи; летальних випадків — 235; одужало — 5 034 особи; здійснено тестувань за добу — 72 551 (зокрема методом ПЛР — 34 461, методом ІФА — 8 379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 29 711)», — розповів він.

Також міністр зазначив, що останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

За даними Степанова, за весь час пандемії в Україні захворіло 1 853 249 осіб; одужало — 1 410 860; летальних випадків — 37 014; проведено 8 656 885 ПЛР-тестувань.

Окрім цього, голова МОЗ заявив, що за добу проти COVID-19 вакцинували 4 048 людей. Кількість щеплених від початку вакцинальної кампанії становить 377 050 українців.