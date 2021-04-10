Міністр оборони Таран сподівається, що Україна отримає ПДЧ від НАТО вже цього року
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ковальчук Віктор / УНІАН
Міністр оборони Андрій Таран сподівається, що Україна отримає від НАТО План дій щодо членства (ПДЧ) вже в 2021 році.
Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті Міноборони.
«Найбільш переконливим та дієвим механізмом донесення до офіційної Москви стійкої та безкомпромісної позиції міжнародної спільноти, зокрема, країн з європейського та євроатлантичного простору щодо підтримки України, є прискорення виконання рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо нашого членства в Альянсі», — вважає він.
Таран підкреслив, що отримання Плану дій щодо членства в НАТО є першочерговим пріоритетом української влади.
Міністр оборони повідомив, що Росія продовжує розганяти «страшилки» на окупованих територіях про те, що Україна планує воєнний наступ, а сама стягує свої війська до кордону, щоб залякати світ та посіяти паніку серед українців.
«Приводом для поновлення активної збройної агресії Росії проти України може стати як спровоковане загострення обстановки в районі конфлікту, так і звинувачення України у порушенні прав російськомовних чи «новонавернених» громадян Росії через масову роздачу паспортів РФ. Водночас необхідно зазначити, що активізація збройної агресії РФ проти України є можливою виключно за умов прийняття відповідного політичного рішення на найвищому рівні у Кремлі», — зазначив Таран.
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