У літаках Boeing 737 MAX знайшли нову проблему. Це може знову призупинити їхні польоти
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pier Marco Tacca / Getty Images
Американська корпорація Boeing повідомила, що знайшла нові проблеми у своїх нових літаках Boeing 737 MAX.
Про це пише CNN.
Цього разу проблеми стосуються електричної системи літаків.
«Boeing порекомендував 16 клієнтам вирішити потенційну проблему з електрикою в конкретній групі літаків 737 MAX перед подальшими операціями», — заявили в компанії.
Там пояснили, що авіакомпанії мають впевнитися, що один із компонентів електричної системи достатньо заземлений. Наразі у корпорації працюють з Федеральним управлінням цивільної авіації США для вирішення проблеми.
Аналітик CNN Девід Сусі зазначив, що проблема, вірогідно, пов’язана з резервним копіюванням основної системи живлення, яка забезпечує електрикою весь літак. Проблеми з заземленням можуть призвести до «катастрофічних» пожеж на борту.
Що не так з Boeing 737 MAX?
Літак Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air розбився 29 жовтня 2018 року, зазнавши аварії через 13 хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти. Всі 189 людей на борту загинули. 10 березня 2019 року в Ефіопії впав Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що летів з Аддис-Абеби до Найробі. Загинули 157 людей.
Розслідування встановило, що причиною катастроф стала некоректна робота допоміжної програми, яка примусово міняла положення літака в повітрі. Цю програму під назвою MCAS впровадили в бортовий компʼютер для того, щоб виправити конструктивний недолік літака — схильність задирати носа. Однак за певних умов вона помилялася і направляла літак до землі. Зʼясувалося, що пілотам про неї не розповідали.
- У липні 2019 року Boeing виділила $100 мільйонів на компенсацію жертвам і отримала низку судових позовів, зокрема від 400 пілотів. У грудні 2019 року влада США заборонила компанії Boeing видавати сертифікати льотної придатності літакам 737 MAX. Їхнє виробництво призупинили в січні 2020 року.
- Наприкінці червня Boeing 737 MAX уперше злетів у небо після заборони на експлуатацію. Літак виконав серію сертифікаційних польотів. Уже в серпні Boeing отримала перше за девʼять місяців замовлення на літаки цієї моделі.
- У жовтні 2020 року American Airlines повідомила, що відновить експлуатацію Boeing 737 MAX з 29 грудня.