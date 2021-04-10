У літаках Boeing 737 MAX знайшли нову проблему. Це може знову призупинити їхні польоти

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Pier Marco Tacca / Getty Images

Американська корпорація Boeing повідомила, що знайшла нові проблеми у своїх нових літаках Boeing 737 MAX.

Про це пише CNN.

Цього разу проблеми стосуються електричної системи літаків.

«Boeing порекомендував 16 клієнтам вирішити потенційну проблему з електрикою в конкретній групі літаків 737 MAX перед подальшими операціями», — заявили в компанії.

Там пояснили, що авіакомпанії мають впевнитися, що один із компонентів електричної системи достатньо заземлений. Наразі у корпорації працюють з Федеральним управлінням цивільної авіації США для вирішення проблеми.

Аналітик CNN Девід Сусі зазначив, що проблема, вірогідно, пов’язана з резервним копіюванням основної системи живлення, яка забезпечує електрикою весь літак. Проблеми з заземленням можуть призвести до «катастрофічних» пожеж на борту.

Що не так з Boeing 737 MAX?

Літак Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air розбився 29 жовтня 2018 року, зазнавши аварії через 13 хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти. Всі 189 людей на борту загинули. 10 березня 2019 року в Ефіопії впав Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що летів з Аддис-Абеби до Найробі. Загинули 157 людей.

Розслідування встановило, що причиною катастроф стала некоректна робота допоміжної програми, яка примусово міняла положення літака в повітрі. Цю програму під назвою MCAS впровадили в бортовий компʼютер для того, щоб виправити конструктивний недолік літака — схильність задирати носа. Однак за певних умов вона помилялася і направляла літак до землі. Зʼясувалося, що пілотам про неї не розповідали.