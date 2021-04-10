Віцепрем’єр Резніков: Смерть 5-річної дитини на окупованому Донбасі не могла статися через безпілотник, так далеко вони не літають
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Think Defence / Flickr
Віцепрем’єр та міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що український безпілотник не міг долетіти до місця смерті 5-річної дитини на окупованому Донбасі.
Про це пише УНІАН.
«Проста річ. Місто від лінії розмежування — понад 15 кілометрів. Жоден безпілотник так далеко не літає, навіть для самоспостерігання», — зазначив він.
За його словами, уся ця історія — це пропагандистська «штучка», яка має на меті підняти градус конфлікту.
У звіті СММ ОБСЄ за 8 квітня спостерігачі вказали, що продовжують розслідувати причини загибелі дитини на окупованому Донбасі. Там розповіли, що бачили медичний висновок, де було вказано, що смерть дитини настала через вибухову травму та численні осколкові поранення. Також вони виявили біля будинку нову вирву діаметром 20 см. Але визначити, який саме боєприпас вибухнув, їм не вдалося.
- Нагадаємо, 5 квітня бойовики почали стверджувати, що начебто за допомогою безпілотника українські військові вбили дитину у селищі Олександрівське (окупована частина Донецької області). Українська сторона та організація StopFake спростували цей фейк — ані представники «народної міліції ДНР», ані російські ЗМІ не навели жодних подробиць того, що сталося, окрім адреси. Перевіривши соцмережі, активісти знайшли допис, в якому одна з мешканок Олександрівського розповіла, що дитина загинула через вибух міни, яку знайшла в гаражі діда.
- У звіті ОБСЄ від 5 квітня йдеться, що дитина померла від отриманих осколкових поранень і вибухової травми. Вже у звіті за 6 квітня йдеться, що представники ОБСЄ спілкувалися з працівниками моргу в окупованому Донецьку. Ті підтвердили, що тіло дитини до них доправили 2 квітня. Також вони телефоном розмовляли з бабусею загиблого хлопчика, яка на момент загибелі дитини перебувала в будинку. Жінка почула звук вибуху і вискочила на вулицю. Там вона побачила білий і сірий дим. Водночас жодних свідків появи безпілотника немає.