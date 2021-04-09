Зеленський затвердив склад ради щодо захисту прав і свобод військових та волонтерів
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ota / Bloomberg via Getty Images
Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 9 квітня затвердив положення і склад Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.
Про це повідомили у пресслужбі глави держави.
Очолила Консультативну раду радник заступника керівника Офісу президента Альона Вербицька, її заступниками стали народні депутати Ігор Герасименко та Єгор Чернєв («Слуга народу»). Секретарем ради призначений радник керівника ОП Андрій Ляхович.
Консультативна рада буде наглядати за додержанням прав і свобод учасників Революції Гідності, ветеранів антитерористичної операції, військових, які беруть участь у війні на Донбасі, а також волонтерів і правозахисників.
Рада вноситиме пропозиції щодо захисту їхніх порушених прав, а також щодо помилування, справедливого правосуддя та застосування амністії.
Окрім цього, рада працюватиме над удосконаленням законодавства у сфері забезпечення прав і основоположних свобод захисників України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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