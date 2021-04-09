Зеленський ввів у дію санкції проти Януковича, Азарова, Пшонки, Курченка та інших

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про економічні санкції проти колишніх високопосадовців, зокрема позбавленого звання президента Віктора Януковича, експремʼєра Миколи Азарова та олігарха Сергія Курченка.

Відповідний указ був оприлюднений на сайті Офісу президента 9 квітня.

«Цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Контроль над виконанням рішення РНБО покласти на секретаря РНБО», — йдеться в тексті документа.

Згідно з указом у санкційний список також потрапили:

екскерівник Сімферопольскої міліції, «міністр внутрішніх справ» в окупованому Криму Сергій Абізов,

незаконний «голова Криму» Сергій Аксьонов,

член «Партії регіонів» Олександр Бобков,

ексначальник Управління громадської безпеки МВС України в Криму Валерій Грицай,

депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін,

екскерівник Головного управління СБУ у Криму Петро Зима,

чинний «заступник глави МВС у Криму» Андрій Іванцов,

ексначальник слідчого управління ГУ МВС України в Криму Олег Кирилін,

депутат фракції «Партія регіонів» Вадим Колесніченко,

«глава Державної ради Республіки Крим» Володимир Константінов,

близький до сімʼї Януковича олігарх Сергій Курченко,

заступник командира полку особливого призначення «Беркут» Сергій Кусюк,

ексміністр оборони Павло Лєбєдєв,

ексспівробітник СБУ, «глава ЛНР» Леонід Пасічник,

«начальник МВС Росії у Криму» Олександр Поддубов,

колишня «прокурор Криму» Наталія Поклонська,

ексгенпрокурор Віктор Пшонка,

ексміністр оборони Дмитро Саламатін,

ексголова НБУ Ігор Соркін,

ексміністр освіти Дмитро Табачник,

ексначальник Керченської міліції, бойовик «ЛНР» Микола Ткаченко,

ексзаступник начальника ГУ МВС України в Криму Микола Федорян,

«начальник кримінальної міліції ЛНР» Микола Фіськов,

ексзаступник міністра оборони України (2010—2011) Олександр Черпицький,

ексначальник Управління кадрового забезпечення ГУ МВС України в Криму Ольга Чічілімова.

Зазначимо, санкції проти них вводять безстроково.