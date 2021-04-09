Відомий репер DMX помер після передозування наркотиками. Йому було 50 років
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Відомий американський репер DMX (справжнє імʼя — Ерл Сіммонс) помер у лікарні Нью-Йорка після передозування наркотиками у віці 50 років.
Про це повідомляє портал TMZ.
За даними журналістів, у репера протягом тижня майже не фіксували функції мозку. Його стан так і не покращився, і внутрішні органи почали відмовляти, поки він перебував на апараті життєзабезпечення.
Інформацію про смерть DMX також підтвердив представник родини репера.
- 3 квітня DMX забрали до лікарні через передозування наркотиками. Лікарі діагностували в нього серцевий напад.
- Перший опублікований трек DMX “Born Loser” пролунав на радіо в 1992 році. Після цього шість його альбомів поспіль очолювали музичний чарт Billboard.
- Також репер зіграв головну роль у фільмі «Наскрізні поранення», пізніше знявся у стрічках «Ромео повинен померти» і «Ніколи не вмирай на самоті».
- У грудні 2008 року DMX був заарештований у будинку відомого продюсера Скотта Сторча за зберігання наркотиків, підробку документів та жорстоке ставлення до тварин. У травні 2009-го був звільнений з вʼязниці. У листопаді 2010 року репер був арештований за порушення випробувального терміну. Згодом відсидів рік у в’язниці.