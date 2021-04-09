Посол Франції: Зеленський наступного тижня поїде на зустріч з Макроном

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Адміністрація Президента України

Президент Володимир Зеленський, імовірно, у кінці наступного тижня вирушить у Париж на зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтервʼю газеті KyivPost.

«Основна ціль візиту — зустрітися з Макроном віч-на-віч», — наголосив де Понсен, не навівши більше деталей майбутньої зустрічі.

Зазначається, що лідерам буде про що поговорити, але дві найважливіші теми на повістці дня Зеленського — нарощування російських військ поблизу східного кордону України та статус реформ, особливо щодо створення незалежної судової системи.

«Ми не сумніваємося в його [Зеленського] бажанні провести реформи. Це важливо, але цього недостатньо», — наголосив посол.

Зазначимо, в Офісі президента теж повідомили про плани організувати тристоронню розмову лідерів «нормандського формату» — Володимира Зеленського, Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Наразі узгоджують графіки кожної зі сторін перемовин. Водночас в ОП зазначили, що Україна ще раніше ініціювала перемовини «нормандської четвірки» у повному складі, але Росія відмовилася.