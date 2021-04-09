Посол Франції: Зеленський наступного тижня поїде на зустріч з Макроном
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Адміністрація Президента України
Президент Володимир Зеленський, імовірно, у кінці наступного тижня вирушить у Париж на зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтервʼю газеті KyivPost.
«Основна ціль візиту — зустрітися з Макроном віч-на-віч», — наголосив де Понсен, не навівши більше деталей майбутньої зустрічі.
Зазначається, що лідерам буде про що поговорити, але дві найважливіші теми на повістці дня Зеленського — нарощування російських військ поблизу східного кордону України та статус реформ, особливо щодо створення незалежної судової системи.
«Ми не сумніваємося в його [Зеленського] бажанні провести реформи. Це важливо, але цього недостатньо», — наголосив посол.
Зазначимо, в Офісі президента теж повідомили про плани організувати тристоронню розмову лідерів «нормандського формату» — Володимира Зеленського, Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Наразі узгоджують графіки кожної зі сторін перемовин. Водночас в ОП зазначили, що Україна ще раніше ініціювала перемовини «нормандської четвірки» у повному складі, але Росія відмовилася.
- 30 березня канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, обговоривши, зокрема, ситуацію на Донбасі. Лідери Франції та Німеччини зазначили, що Росія повинна взяти на себе зобовʼязання забезпечити режим припинення вогню на Донбасі.
- У МЗС України заявляли, що переговори в такому форматі не матимуть результату, тому що питання врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно обговорювати повним складом «нормандського формату» — за участі України.
- У середині березня голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що зустріч у «нормандському форматі» планується на квітень. У Кремлі заявили, що у графіку Путіна такого заходу немає.