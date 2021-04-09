Тортури у відділі поліції Городища: ще трьом поліцейським повідомили про підозру — серед них начальник

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Петро Порошенко / Flickr

Начальнику одного з відділів поліції в Городищі (Черкаська область) та ще двом поліцейським повідомили про підозру у сприянні тортурам.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що двоє працівників карного розшуку фактично сприяли тортурам (або допомагали приховати їх факт), яких зазнав чоловік у поліції, а начальник відділу не повідомив про вчинення підлеглими злочину.

Прокуратура не повідомляє, за якими статтями їх підозрюють. Зараз вирішується питання про обрання всім трьом запобіжного заходу.