На антарктичній станції «Вернадський» запрацював безлімітний інтернет
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Українські полярники на станції «Академік Вернадський» отримали безлімітний інтернет. Про це Національний антарктичний науковий центр повідомив у Facebook.
До цього загальний обсяг трафіку на місяць був 30 гігабайтів. А три роки тому полярники взагалі не мали нормального звʼязку зі світом: лише раз на тиждень можна було надсилати та отримувати текстові повідомлення. Тепер же учасники експедицій матимуть необмежений звʼязок з «великою землею».
Обладнання також підвищило швидкість підключення до інтернету та збільшило швидкість передачі даних в мережу у 8 разів: з 500 kb/s до 4 Mb/s.
Антену та весь комплекс обладнання полярникам подарувала українська ІТ-компанія MacPaw. Вартість — приблизно $30 тисяч.
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