Японські лікарі провели першу в світі трансплантацію частини легенів, постраждалому від коронавірусу

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National Cancer Institute / Unsplash

Хірурги Університетської клініки Кіото першими в світі провели трансплантацію легень пацієнту, який постраждав від коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

Реципієнтом стала жінка, яка постраждала від ускладнень. На коронавірус вона захворіла в кінці 2020 року. Її стан стрімко погіршувався і її довелося підключити до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації, який виконує функції серця і легенів. Пошкодження легенів виявилися серйозними, і лікарі вирішили робити пересадку.

Донорами стали син і чоловік пацієнтки. Жінка перенесла операцію добре. Вона тривала 11 годин.

Зараз жінка перебуває в реанімації. Лікарі прогнозують, що вона зможе повернутися до звичайного життя вже через три місяці. Її донори також почуваються задовільно.