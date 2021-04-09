Японські лікарі провели першу в світі трансплантацію частини легенів, постраждалому від коронавірусу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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National Cancer Institute / Unsplash
Хірурги Університетської клініки Кіото першими в світі провели трансплантацію легень пацієнту, який постраждав від коронавірусу.
Про це повідомляє CNN.
Реципієнтом стала жінка, яка постраждала від ускладнень. На коронавірус вона захворіла в кінці 2020 року. Її стан стрімко погіршувався і її довелося підключити до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації, який виконує функції серця і легенів. Пошкодження легенів виявилися серйозними, і лікарі вирішили робити пересадку.
Донорами стали син і чоловік пацієнтки. Жінка перенесла операцію добре. Вона тривала 11 годин.
Зараз жінка перебуває в реанімації. Лікарі прогнозують, що вона зможе повернутися до звичайного життя вже через три місяці. Її донори також почуваються задовільно.
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