Опитування: Третина українців оцінює як високу ймовірність нападу Росії на Україну. Їхня кількість з 2018 року зросла у півтора рази

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Міністерство оборони Російської Федерації

36% опитаних українців оцінюють як високу ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Їх кількість у порівнянні з груднем 2018-го (у листопаді 2018 відбулося захоплення Росією українських моряків) зросла майже у півтори рази.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 6—7 квітня.

Крім того, 31% опитаних українців оцінюють ймовірність нападу Росії як середню, а 15% — низьку. Ще 12% говорять, що загрози немає.

Також українцям поставили питання щодо першої телефонної розмови між президентом Володимиром Зеленським та американським лідером Джо Байденом. 68% опитаних зазначили, що чули про факт розмови. 32% про це нічого не знають.

При цьому рівно половина опитаних позитивно ставляться до цієї новини, 35% – нейтрально і лише 9% — негативно. Серед тих, хто добре знає про розмову двох президентів, майже 70% позитивно ставляться до цього факту.

Крім того, 43% переконані, що відносини між Україною та США покращаться після приходу до влади Байдена (у лютому таких було 38%). 41% говорять, що вони не зміняться, і лише 6% очікують погіршення.

Опитування проводили серед 2 500 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не більше 2,0%.