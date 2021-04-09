У Росії «Перший канал» видалив, ймовірно, єдине відео з другою дружиною Кадирова

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Російський «Перший канал» видалив, ймовірно, єдиний відеозапис, на якому присутня друга дружина глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це пише видання «Проект».

На сайті «Першого каналу» більше не доступний репортаж про конкурс «Краса Чечні — 2006». Це єдиний відомий матеріал, в якому чітко показана Фатіма Хазуєва. У своєму розслідуванні журналісти «Проекта» розповіли, що Хазуєва — друга дружина Кадирова, і на неї оформлені розкішні активи. Незабаром після публікації замість репортажу на сайті «Першого каналу» почало зʼявлятися повідомлення про помилку.

Як пише видання, в видаленому репортажі був показаний сімейний побут на той момент 14-річної Хазуєвої. При цьому телевізійники підготували чотири матеріали про конкурс, а вирізали лише той, в якому фігурувала Хазуєва. Три репортажі з іншими конкурсантками досі доступні. У дирекції «Першого каналу» відмовилися коментувати цю ситуацію.

Водночас, після публікації розслідування збільшилася кількість атак на сайт «Проекта», і в результаті в пʼятницю вранці він на деякий час перестав відкриватися.