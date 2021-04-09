Янукович просить Верховний суд дати йому можливість бути присутнім на засіданні через відеозвʼязок

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Светлицький Сергій / УНІАН

Експрезидент України Віктор Янукович звернувся до Верховного Суду, аби йому забезпечили участь у засіданні через відеозвʼязок під час розгляду касаційної скарги у справі держзраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Про це його адвокат Віталій Сердюк повідомив у Facebook.

Окрім цього, захист Януковича звертається до Зеленського, аби той гарантував незалежність судового процесу.

Зазначимо, що йдеться про справу 756/4855/17 — у ній 24 жовтня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав вину Януковича за двома статтями — це державна зрада та пособництво у веденні агресивної війни.

Захист Януковича оскаржив це рішення у Київському апеляційному суді, однак суд залишив вирок без змін. Тоді адвокати вирішили йти у Верховний суд оскаржувати рішення Оболонського суду та Київського апеляційного. Розгляд цієї касаційної скарги відклали до 12 квітня через отримання нових матеріалів у справі.

Нагадаємо, 19 березня Україна ввела санкції проти Януковича та частини членів його уряду. Також під санкціями опинились кримські посадовці, які у 2014 році були причетні до анексії півострова Крим.