Янукович просить Верховний суд дати йому можливість бути присутнім на засіданні через відеозвʼязок
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Светлицький Сергій / УНІАН
Експрезидент України Віктор Янукович звернувся до Верховного Суду, аби йому забезпечили участь у засіданні через відеозвʼязок під час розгляду касаційної скарги у справі держзраду та пособництво у веденні агресивної війни.
Про це його адвокат Віталій Сердюк повідомив у Facebook.
Окрім цього, захист Януковича звертається до Зеленського, аби той гарантував незалежність судового процесу.
Зазначимо, що йдеться про справу 756/4855/17 — у ній 24 жовтня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав вину Януковича за двома статтями — це державна зрада та пособництво у веденні агресивної війни.
Захист Януковича оскаржив це рішення у Київському апеляційному суді, однак суд залишив вирок без змін. Тоді адвокати вирішили йти у Верховний суд оскаржувати рішення Оболонського суду та Київського апеляційного. Розгляд цієї касаційної скарги відклали до 12 квітня через отримання нових матеріалів у справі.
Нагадаємо, 19 березня Україна ввела санкції проти Януковича та частини членів його уряду. Також під санкціями опинились кримські посадовці, які у 2014 році були причетні до анексії півострова Крим.
- 28 січня 2021 року Віктору Януковичу повідомили про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) — через підписання «Харківських угод» на користь Росії. Янукович начебто надав тоді ще президенту РФ Дмитру Медведєву допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Янукович заявив, що готовий свідчити у цій справі і запросив Офіс генпрокурора та ДБР до Ростова.