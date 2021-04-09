ОП планує розмову Зеленського з Меркель і Макроном. Узгоджують графіки сторін

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Пресслужба президента України

Офіс президента зараз планує тристоронню розмову лідерів «нормандського формату» — Володимира Зеленського, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона. Наразі узгоджують графіки кожної зі сторін перемовин.

Про це повідомив заступник глави ОП Ігор Жовква в інтервʼю «Лівому берегу».

«Наші партнери обмінюються з нами інформацією. Нині ми плануємо тристоронню розмову: Зеленський, Макрон і Меркель. Зараз лише питання в узгодженні графіків», — розповів Жовква, не уточнивши, коли можна очікувати перемовин.

Водночас він прокоментував розмову Меркель і Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, Україна ще раніше ініціювала перемовини «нормандської четвірки» у повному складі, однак Путін відмовився.

«Як тільки сталося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками «нормандської четвірки». Кремль відмовився. Зараз, повторюся, планується розмова із лідерами Німеччини та Франції», — сказав Жовква.

Він також зазначив, що Росія виступає проти проведення саміту «нормандської четвірки», бо їй не подобається, що лідери Німеччини та Франції відкрито підтримують Україну.

«Крім того, Росії немає чого сказати. РФ не виконала жодної з домовленостей Паризького саміту, окрім організації режиму припинення вогню. Та й тут ми бачимо, що він постійно порушується», — додав Жовква.