У США закрили два центри вакцинації препаратом Johnson & Johnson через побічні реакції

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У США зупинили роботу двох центрів вакцинації від коронавірусу, де жителів прищеплювали препаратом Johnson & Johnson, через побічні ефекти.

Про це пише The Wall Street Journal.

Центри зупинили роботу в Колорадо і Північній Кароліні. Чотири людини були доставлені в місцеві лікарні для обстеження. До припинення діяльності у цих центрах встигли вакцинувати понад 2,3 тисячі осіб.

Влада Північної Кароліни заявила, що рішення ухвалили з міркувань безпеки спільно з Департаментом охорони здоровʼя та соціальних служб Північної Кароліни і після консультацій з Johnson & Johnson.

У штаті Колорадо центр масової вакцинації закрили в середу, після того як у 11 осіб виникли побічні реакції. Двох людей шпиталізували для обстеження.

Побічні реакції зареєстрували лише у 0,62% від усіх вакцинованих в Колорадо. Найчастіше пацієнти скаржилися на нудоту і запаморочення.