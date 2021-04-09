Виробник «кросівок Сатани» відкликає взуття, аби врегулювати судовий позов від Nike
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Виробник скандальних «кросівок Сатани», які нібито містять краплю людської крові на підошвах, арт-колектив MSCHF погодився відкликати їх з продажу. Про це повідомляє BBC.
Колектив погодився відкликати партію взуття (666 пар) у рамках юридичного врегулювання з компанією Nike. Умови угоди дозволять викупити взуття за початковою роздрібною ціною — $1 018. Перед цим юристи MSCHF заявляли, що продали більшість пар — понад 600.
Ця мирова угода врегульовує позов про порушення прав на товарний знак, який подала Nike. Зазначимо, що кросівки Satan Shoes є модифікацією Nike Air Max 97. Компанія Nike просила суд заборонити MSCHF продавати взуття та заборонити виробнику використовувати свій знаменитий дизайнерський знак Swoosh. Зрештою компанія домоглася заборони на продаж цих кросівок.
- Нагадаємо, що кожна пара «кросівок Сатани» прикрашена пентаграмами на шнурках, а на самих кросівках є відсилка до послання з Євангелія від Луки. Напис LUKE 10:18 означає главу 10, вірш 18: «Я бачив сатану, що з неба падав, немов блискавка». Реліз взуття збігся з премʼєрою пісні Lil Nas X. У кліпі він у цих кросівках сповзає з «небес» у «пекло» по пілону.