У Португалії препаратом AstraZeneca вакцинуватимуть тільки людей, старших за 60 років

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У Португалії, слідом за іншими країнами, з 8 квітня призупинили використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca для людей, молодших за 60 років, через можливий зв’язок між щепленням і утворенням тромбів.

Про це повідомляє Reuters.

«Мета кампанії вакцинації в Португалії — врятувати життя та запобігти серйозним захворюванням. Цього можна домогтися за допомогою будь-якої вакцини, схваленої в Португалії», — заявила очільниця управління охорони здоровʼя Граса Фрейтас.

Водночас вона зазначила, що заборона робити щеплення цією вакциною є тимчасовою і буде переглянута в разі появи додаткових даних.

Також Фрейтас закликала всіх, хто отримав першу дозу, зберігати спокій, оскільки побічні ефекти «вкрай рідкісні».

За словами координатора цільової групи з вакцинації Енріке Мело, це рішення матиме лише «незначний» вплив на розгортання вакцинації.

У Португалії вже ввели 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca.