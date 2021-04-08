Єврокомісія ініціювала підписання з Україною угоди про «відкрите небо»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
Європейська комісія схвалила оновлений проєкт угоди про Спільний авіаційний простір з Україною.
Про це йдеться на Facebook-сторінці представництва України в ЄС.
«Сьогодні Єврокомісія схвалила оновлений проєкт рішення Ради про підписання Угоди між Україною, ЄС і його державами-членами про Спільний авіаційний простір (САП). Наступний крок — внесення проєкту на розгляд Ради ЄС та його остаточне схвалення», — зазначили там.
Після затвердження цієї угоди Україна та ЄС матимуть Спільний авіаційний простір на основі стандартів Євросоюзу, які стосуватимуться безпеки польотів, управління повітряним рухом та іншого.
- Європейський спільний авіаційний простір (САП) — це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки і лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір. Це має сприяти розвитку авіаційного ринку, простішому доступу авіакомпаній ЄС до рейсів в Україну і, відповідно, здешевшанню квитків.
- Переговори про САП з Україною завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару. Після виходу Британії з ЄС ця проблема перестала існувати.