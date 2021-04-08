Єврокомісія ініціювала підписання з Україною угоди про «відкрите небо»

Новини

Pixabay

Європейська комісія схвалила оновлений проєкт угоди про Спільний авіаційний простір з Україною.

Про це йдеться на Facebook-сторінці представництва України в ЄС.

«Сьогодні Єврокомісія схвалила оновлений проєкт рішення Ради про підписання Угоди між Україною, ЄС і його державами-членами про Спільний авіаційний простір (САП). Наступний крок — внесення проєкту на розгляд Ради ЄС та його остаточне схвалення», — зазначили там.

Після затвердження цієї угоди Україна та ЄС матимуть Спільний авіаційний простір на основі стандартів Євросоюзу, які стосуватимуться безпеки польотів, управління повітряним рухом та іншого.