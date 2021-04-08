У Грузії вакциною AstraZeneca прищеплюватимуть тільки людей, старших за 55 років

Новини

Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Міністерство охорони здоровʼя Грузії слідом за іншими країнами ввело обмеження на використання вакцини від коронавірусу від AstraZeneca. Щеплення робитимуть тільки людям, старшим за 55 років.

«Експертна рада обговорила і рекомендувала продовжити вакцинацію препаратом AstraZeneca у віковій групі від 55 років — чи то група високого ризику, чи будь-яка інша», — заявила заступник міністра Тамар Габунія, передає «Ехо Кавказу».

Поставки AstraZeneca у країну продовжать, оскільки людей, старших за 55 років, досить багато. Габуния зазначила, що у AstraZeneca доволі високі результати серед літніх людей.