Глава МОЗ Степанов: Щеплення китайською вакциною CoronaVac розпочнуть робити після 10 квітня
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Щеплення китайською вакциною CoronaVac в Україні розпочнуть робити після того, як препарат пройде необхідний лабораторний контроль. Прогнозовано, що це відбудеться 10 квітня.
Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив в етері каналу «Україна 24».
«Вакцина, згідно з усіма нашими нормативно-правовими документами, повинна пройти лабораторний контроль. Лабораторний контроль має певні терміни. Після 10 квітня він закінчиться — і відразу цю вакцину почнуть використовувати для щеплень», — сказав міністр.
Зазначимо, що перша партія вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech прибула в Україну 25 березня. Наразі отримали 215 тисяч доз із замовлених 1,915 млн доз препарату.
Степанов уточнив, що фахівці Університету імені Богомольця повідомили, що китайська вакцина CoronaVac має ефективність 83%.
- Президент Володимир Зеленський 4 квітня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки про Національний план вакцинації від коронавірусу. Кінцева мета — охопити щепленням більшість дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року.
- Україна домовилась про постачання 32 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 мільйона доз від цієї ж компанії), а 25 березня — 215 тисяч доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз). Також уклали контракти на постачання 10 мільйонів доз вакцини Novavax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується і постачання 8 мільйонів доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer.