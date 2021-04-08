Глава МОЗ Степанов: Щеплення китайською вакциною CoronaVac розпочнуть робити після 10 квітня

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Щеплення китайською вакциною CoronaVac в Україні розпочнуть робити після того, як препарат пройде необхідний лабораторний контроль. Прогнозовано, що це відбудеться 10 квітня.

Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив в етері каналу «Україна 24».

«Вакцина, згідно з усіма нашими нормативно-правовими документами, повинна пройти лабораторний контроль. Лабораторний контроль має певні терміни. Після 10 квітня він закінчиться — і відразу цю вакцину почнуть використовувати для щеплень», — сказав міністр.

Зазначимо, що перша партія вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech прибула в Україну 25 березня. Наразі отримали 215 тисяч доз із замовлених 1,915 млн доз препарату.

Степанов уточнив, що фахівці Університету імені Богомольця повідомили, що китайська вакцина CoronaVac має ефективність 83%.