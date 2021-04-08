У Польщі за добу від коронавірусу померло майже 1 000 людей — це «рекорд» за весь час пандемії

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У Польщі за останню добу медики зафіксували 954 смерті від коронавірусу. Це найбільша кількість летальних випадків за весь час епідемії.

Про це пише RMF24.

У МОЗ країни зазначили, що на таку велику кількість вплинули останні вихідні дні, які були через католицький Великдень. Через це у статистику потрапили раніше не враховані смерті. Однак там підкреслили, що тенденція до зростання кількості летальних випадків існує.

За останню добу в країні виявили майже 28 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Також активно зростає і кількість госпіталізованих.

Водночас в країні активно триває кампанія із вакцинації населення від коронавірусу. Принаймні першу дозу вакцини отримали вже понад 4,7 мільйона жителів, а повністю вакцинувалися — трохи більше двох мільйонів.