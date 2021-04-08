Україна надіслала до МКС нове повідомлення про військові злочини Росії під час боїв за Іловайськ та аеропорт Донецька

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Україна надіслала до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду чергове інформаційне повідомлення про військові злочини Росії та підконтрольних їй бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора зібрали факти та докази, що підтверджують підступне вбивство та поранення українських військових під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та при обороні Донецького аеропорту 19—21 січня 2015 року.

Зазначається, що вбивства відбувалися на тлі гуманітарних домовленостей. Під час забезпечення у районі Іловайська «зеленого коридору» для виходу з оточення українських військовослужбовців, які склали зброю, по них, а також по автомобілю з символом Червоного Хреста, було здійснено інтенсивні обстріли. Це призвело до загибелі 366 українських військових, 429 — отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 — потрапили у полон, 24 — зникли безвісти.

Крім того, під час оборони Донецького аеропорту так званий «міністр оборони ДНР», та Збройні сили Росії запросили режим «тиші» для евакуації з поля бою тіл загиблих та поранених. Проте перемир’я було використано для прихованого мінування позицій ЗСУ та після його завершення віроломного підриву. Тоді загинуло 25 військовослужбовців, 22 – захоплено у полон, одного полоненого було вбито.

«Віроломне вбивство в умовах збройного конфлікту є воєнним злочином та порушує статтю 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949, що забороняє «вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства», — повідомили у Офісі генпрокурора.