Зеленський вирушив на Донбас і зустрінеться з військовими на передовій

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Пресслужба президента України

Президент Володимир Зеленський вирушив на Донбас на фоні загострення безпекової ситуації та нарощування російських збройних сил на кордоні.

Про це повідомляється у Twitter-акаунті глави держави.

«Як верховний головнокомандувач, я хочу бути з нашими солдатами у ці важкі часи на Донбасі. Їдемо до місць загострення. Вічна памʼять 23-річному солдату, якого застрелили минулої ночі. Україні потрібен мир і вона зробить все для цього», — йдеться у повідомленні.

В Офісі президента додали, що Зеленський проінспектує передові позиції українських військових та поспілкується з бійцями.

Від початку 2021 року з боку бойовиків «ДНР» і «ЛНР» посилилися обстріли. Російські снайпери теж активізувалися. З кінця березня в соцмережах публікували численні відео з російською технікою, яка нібито рухається до кордонів України. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія нагромаджує біля кордонів України озброєння та сили, а бойовики продовжують провокувати на активну війну.