У Туреччині 22 військові отримали довічні терміни за спробу перевороту у 2016 році

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Erhan Ortac / Stringer

Турецький суд засудив 22 колишніх військових до довічного увʼязнення за участь у невдалому військовому перевороті у 2016 році, коли армія намагалася повалити владу президента Реджепа Ердогана.

Про це повідомляють BBC і AFP.

Вироки винесли офіцерам, які за версією слідства стояли за захопленням будівлі Генерального штабу і телебачення, де змусили співробітників включити звернення в ефір. Серед засуджених — колишній підполковник Уміт Генджер і майор Федакар Акча.

Суд Анкари судить 497 колишніх військових, включно з офіцерами і солдатами президентської гвардії. Більшість з них вже отримали вироки.

Загалом у справі про держпереворот до довічного увʼязнення засудили 2,5 тисячі осіб. Понад 100 тисяч держслужбовців звільнили з роботи. У листопаді 2020 року кілька військових пілотів навіть отримали по 79 довічних термінів. Аналогічний вирок винесли й чотирьом імамам.