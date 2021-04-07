У Туреччині 22 військові отримали довічні терміни за спробу перевороту у 2016 році
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Erhan Ortac / Stringer
Турецький суд засудив 22 колишніх військових до довічного увʼязнення за участь у невдалому військовому перевороті у 2016 році, коли армія намагалася повалити владу президента Реджепа Ердогана.
Про це повідомляють BBC і AFP.
Вироки винесли офіцерам, які за версією слідства стояли за захопленням будівлі Генерального штабу і телебачення, де змусили співробітників включити звернення в ефір. Серед засуджених — колишній підполковник Уміт Генджер і майор Федакар Акча.
Суд Анкари судить 497 колишніх військових, включно з офіцерами і солдатами президентської гвардії. Більшість з них вже отримали вироки.
Загалом у справі про держпереворот до довічного увʼязнення засудили 2,5 тисячі осіб. Понад 100 тисяч держслужбовців звільнили з роботи. У листопаді 2020 року кілька військових пілотів навіть отримали по 79 довічних термінів. Аналогічний вирок винесли й чотирьом імамам.
- У ніч проти 16 липня 2016 року в Туреччині військові спробували скинути президента. На Стамбул і Анкару здійснили авіанальоти, а на вулиці вивели танки. Повстання провалилося. 161 людина загинула і 1 440 отримали поранення. В організації путчу звинуватили головного критика Ердогана — проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який живе у США. Сам Ґюлен провину заперечує. Через арешти в Туреччині пройшли 80 тисяч осіб.
- Ґюлен заочно арештований в Туреччині, Анкара вимагає від Вашингтону його екстрадиції. Низка правозахисників і противників Ердогана звинувачують керівництво Туреччини у використанні імʼя Ґюлена для придушення опозиції.