У США провели першу у світі операцію з трансплантації трахеї

Новини

National Cancer Institute / Unsplash

У США у штаті Нью-Йорк команда хірургів з клініки Mount Sinai виконала першу у світі трансплантацію трахеї людині. Це досягнення у майбутньому може врятувати життя тисяч пацієнтів з вродженими дефектами трахеї, невиліковними захворюваннями дихальних шляхів, опіками, пухлинами або ушкодженнями трахеї після коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні лікарні Mount Sinai.

Трахея зʼєднує гортань з легенями і є органом, який необхідний для дихання і нормальної функції легень. Досі не існувало довгострокового лікування пацієнтів з пошкодженням трахеї, і в результаті щорічно вмирали тисячі дорослих і дітей. Хірурги не змогли трансплантувати цей орган в основному через складність забезпечити кровотік у донорській трахеї.

Врешті першу успішну операцію виконали 13 січня. Вона тривала 18 годин. У ній взяли участь понад 50 фахівців. Трахею пересадили 56-річній соціальній працівниці з Нью-Йорка Соні Сейн. У неї було серйозне пошкодження трахеї через повторну інтубацію після чергового нападу астми. Кілька невдалих хірургічних спроб відновити трахею привели до ще більшого пошкодження. Вона дихала через трахеостому (хірургічно створений отвір в її шиї) і мала високі ризики задухи і смерті через те, що хвороба прогресувала.

Під час операції медики видалили у донора трахею і повʼязані з нею кровоносні судини, а потім у реципієнта зʼєднали з трахеєю дрібні кровоносні судини, що живлять її. Врешті ця процедура дозволила Соні Сейн дихати нормально через рот — вперше за шість років. Після операції у неї не було ускладнень та організм не відштовхував орган.

«Чесно кажучи, у неї все неймовірно добре, навіть краще, ніж ми могли очікувати. Що дійсно цікаво, то це те, що її клітини ростуть у донорській трахеї. Відповідно донорська трахея поступово стає її власною», — розповіли CNN у лікарні.

Жінка ще тривалий час буде під наглядом медиків, а її досвід використають для розробки програми трансплантації трахеї.