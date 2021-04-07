Дослідження: третина людей, які перехворіли на коронавірус, страждають психічними чи неврологічними розладами

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Результати нових досліджень вчених показали, що кожна третя людина, яка інфікована або перенесла коронавірус, страждає тривалими психічними чи неврологічними розладами.

Про це пише CNN з посиланням на результати дослідження психіатрів Оксфордського університету, які були опубліковані в журналі Lancet Psychiatry.

Фахівці вивчили електронні медкарти більш ніж 236 тисяч пацієнтів з COVID-19, в основному зі США, і порівняли покази з даними в картах людей, які перенесли інші інфекції дихальних шляхів, зокрема грип.

Згідно із дослідженням, 34% пацієнтів протягом шести місяців після зараження отримали діагноз неврологічного або психологічного профілю. 17% скаржилися на тривогу, а 14% на поганий настрій або апатію. Неврологічні проблеми були більше виражені у госпіталізованих пацієнтів, але відсоток скарг серед тих, хто лікувався в амбулаторних умовах (на дому), був досить високий.

Фахівці зазначили, що ризик неврологічних захворювань на 44% вище для людей з COVID-19, ніж для тих, хто одужав після грипу.

Учені провели найбільше дослідження такого штибу. Воно допоможе у подальшому вивченні впливу коронавірусу на мозок і нервову систему. Поки у фахівців немає чітких даних про механіку ураження мозку.

Дослідження дає широке уявлення про довгострокові ризики і виклики для загальної системи охорони здоровʼя після пандемії. Через її масштаби вплив на психіку населення планети може бути значним. Цілком ймовірно, що для частини людей наслідки стануть хронічними.