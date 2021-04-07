У Римі протест бізнесу проти карантинних обмежень переріс у сутичку з поліцією. Є поранені та затримані

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ANSA

У столиці Італії під час протестів проти коронавірусних обмежень 6 квітня відбулися сутички мітингувальників і поліції. Щонайменше двоє поліцейських отримали поранення.

Про це повідомляють Deutsche Welle та ANSA.

Серед учасників акції є щонайменше семеро затриманих, а також, за словами очевидців, — декілька поранених.

На протест Римі вийшли власники і співробітники ресторанів та інших закладів громадського харчування, а також туристичних магазинів і фітнес-центрів, які протестують проти введених обмежень, що зупинили або істотно обмежили їхній бізнес.

Один з мітингувальників прийшов у хутряній шапці, з рогами на голові, нагадувавши учасника січневого штурму Капітолію в США.

Кілька десятків людей на акції намагалися прорвати оточення перед будівлею парламенту, ЗМІ повідомляє про застосування піротехнічних засобів.