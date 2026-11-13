YouTube заблокував в Україні ще 16 російських каналів, які поширювали пропаганду. Серед них канали воєнкорів і артистів
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Future Publishing / Contributor
YouTube заблокував в Україні ще 16 російських каналів, які поширювали пропаганду і контент на підтримку війни. Серед них — ресурси російських пропагандистів, Z-блогерів та артистів.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Зокрема, YouTube заблокував канали воєнкора Олександра Сладкова та Z-блогера Сергія Колясникова (Zergulio). Також у списку опинилися канали російських виконавців Надії Бабкіної, Юлії Савічевої, Вікторії Дайнеко, Маші Вебер і гурту Uma2rman.
Ще YouTube заблокував пропагандистські ресурси «Русские склейки СВО» та «Севастопольский корреспондент». Також у списку знову опинилися іншомовні канали російського мультсеріалу «Маша і Ведмідь».
- 24 серпня YouTube заблокував на території України три канали російського мультсеріалу «Маша і Ведмідь». Ідеться про російськомовний, україномовний та англомовний канали. Усі вони — у санкційних списках РНБО.
- На початку вересня в Україні також заблокували ютуб-канали Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва і Валерії. Вже 14 жовтня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення внесла до переліку сервісів держави-агресора два сайти з фільмами — Tas-ix.media і Kinohype.