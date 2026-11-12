Двопартійна група конгресменів США закликала Трампа негайно відновити повноцінну роботу Starshield в Україні

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Двопартійна група підтримки України, до якої входять 105 конгресменів, закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа негайно відновити повноцінну роботу системи Starshield в Україні — військової версії супутникового звʼязку Starlink.

Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу.

Крім цього, пояснень вимагають і від компанії Ілона Маска SpaceX. У Єврокомісії також заявили, що SpaceX має якнайшвидше відновити роботу Starshield в Україні та забезпечити стабільний доступ українських військових до сервісу.

Раніше 12 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові знову фіксують значні збої в роботі Starshield. За словами президента, вже кілька днів уздовж усієї лінії фронту і на окупованих територіях діє обмеження швидкості Starshield до 161 км/год.